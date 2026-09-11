Aldosivi visitará este sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 14.45, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Bautista Gargantini y será transmitido por TNT Sports. El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

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El conjunto marplatense llega con el envión de haber superado 3-1 a Banfield en el estadio José María Minella, resultado que significó su primer triunfo del año y el debut de Javier Sanguinetti como entrenador del Tiburón.

Para este compromiso, el técnico no podrá contar con Agustín Palavecino, Alan Sosa, Leonardo Sigali, Federico Laurelli, Nicolás Linares y Braian Cufré, quienes no viajarán por lesión.

Aldosivi se ubica 14° en el Clausura, con cinco puntos; en la tabla anual suma 13 unidades y está 29°, mientras que en la tabla de promedios se encuentra anteúltimo.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega golpeado tras caer 3-1 ante River en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Alfredo Berti ocupa el octavo lugar del Clausura, con 11 puntos, a seis del líder Argentinos Juniors. En la tabla anual, la Lepra perdió el liderazgo y, con 45 unidades, quedó un punto por debajo del conjunto de La Paternal.

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Luego, por la fecha 10, Aldosivi recibirá a Atlético Tucumán, en el Estadio José María Minella mientras que en la jornada siguiente visitará a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

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