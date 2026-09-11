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Estudiantes denunció a Memphis: podrá jugar la revancha
Estudiantes denunció al jugador ante la Conmebol por un gesto durante el empate 1-1 ante Corinthians y pidió que el delantero sea suspendido para la revancha de los cuartos de final.
El club argentino activó la unidad disciplinaria de la Conmebol y argumentó que el neerlandés incurrió en conducta antideportiva y provocación al mostrar el dedo del medio hacia la hinchada rival.
La entidad sudamericana analizará las imágenes y deberá determinar si corresponde aplicar una sanción.
Por su parte, Corinthians ya presentó su postura y aclaró que el plazo otorgado por la Conmebol para presentar su defensa vence el 17 de septiembre, un día después del partido de vuelta. Por eso, si Depay recibe una sanción, no afectaría el encuentro ante Estudiantes y debería cumplirse en una eventual semifinal.