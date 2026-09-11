El club argentino activó la unidad disciplinaria de la Conmebol y argumentó que el neerlandés incurrió en conducta antideportiva y provocación al mostrar el dedo del medio hacia la hinchada rival.

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Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad.



En dicha… pic.twitter.com/zrsJpB6IYN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 10, 2026

La entidad sudamericana analizará las imágenes y deberá determinar si corresponde aplicar una sanción.

Por su parte, Corinthians ya presentó su postura y aclaró que el plazo otorgado por la Conmebol para presentar su defensa vence el 17 de septiembre, un día después del partido de vuelta. Por eso, si Depay recibe una sanción, no afectaría el encuentro ante Estudiantes y debería cumplirse en una eventual semifinal.

Nota oficial: esclarecimentos quanto à denúncia da CONMEBOL



Nesta quinta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista recebeu uma notificação da CONMEBOL referente à denúncia realizada pelo Club Estudiantes de La Plata contra o atleta Memphis Depay.



A data-limite de defesa… pic.twitter.com/w9wFP6jvPF — Corinthians (@Corinthians) September 10, 2026

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