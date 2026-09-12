Comenzarán oficialmente hoy los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una de las principales competencias deportivas de la región, el evento reunirá a más de 4000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. La ceremonia de apertura se realizará desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita. El espectáculo contará con más de 100 artistas en escena y alrededor de 400 personas que trabajan en la producción.

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La apertura tendrá música, luces, mapping y pantallas. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. La puesta contará con arreglos musicales de Lito Vitale y buscará combinar la identidad de Santa Fe con el deporte y la cultura argentina.

Los Juegos se extenderán hasta el 26 de septiembre y tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Será la primera vez que una provincia argentina sea sede de los Juegos Suramericanos con tres ciudades como escenario de las competencias. Entre las disciplinas que se podrán seguir se encuentran atletismo, natación, fútbol, voleibol, ciclismo, vela, tiro deportivo, escalada, pádel, pelota vasca y esports, entre otras.

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Uno de los principales atractivos será que 26 disciplinas otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. En el caso del atletismo, los ganadores de las pruebas individuales conseguirán la clasificación directa. El atletismo será una de las competencias destacadas y se disputará entre el 22 y el 25 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti, en la ciudad de Santa Fe.

Para recibir a los deportistas, la provincia realizó diferentes obras de infraestructura deportiva. La inversión supera los 90 millones de dólares, con 75 millones correspondientes a financiamiento de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de fondos del Tesoro provincial. Las obras incluyen nuevos y renovados escenarios deportivos que quedarán para el uso de clubes, federaciones y deportistas una vez terminados los Juegos.

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El público podrá ingresar de manera libre y gratuita a las competencias mediante un código QR. Además, las ciudades tendrán espacios de entretenimiento y actividades culturales para acompañar el desarrollo del evento. Con la ceremonia de apertura en Rosario, Santa Fe 2026 dará inicio a dos semanas de competencia que reunirán a deportistas de toda Sudamérica y que, además de las medallas, tendrán como objetivo servir de preparación y clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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