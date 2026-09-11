Peñarol y Quilmes volverán a enfrentarse el próximo miércoles a las 20:00 en el Polideportivo Islas Malvinas por la Copa Mar del Plata, en un clásico que no se disputaba desde hace dos años y que servirá como preparación para el inicio de sus temporadas. En ese plan, la dirigencia de ambas instituciones realizaron una presentación oficial hoy en un hotel céntrico donde reforzaron la idea de que sea “una fiesta familiar”.

Ads

En diálogo con la prensa, el presidente del Club Atlético Peñarol, Esteban Giri, afirmó que el clásico ante Quilmes representa “una afirmación” de la tradición del básquet marplatense y destacó su vigencia como uno de los enfrentamientos más convocantes.

Además, consideró que “el básquet no tuvo, no tiene y no sé si tendrá en algún tiempo un clásico tan representativo, con tanta convocatoria”. Por ello, expresó que están “muy contentos” de volver a disputar este tipo de encuentros.

Puede interesarte

Respecto al contexto en el que se jugará el partido, Giri indicó que se trata de “un momento especial”, con ambos equipos en plena preparación. No obstante, aclaró que eso “no le quita para nada el encanto de volver a verse en la cancha”. En ese sentido, defendió la realización del partido al subrayar la importancia de “acercarle a la gente la posibilidad de que vea un espectáculo lindo de básquet”.

Por su parte el presidente de la subcomisión de básquet de Quilmes, Marcelo Jiménez, expresó que desde la institución comparten con Peñarol el deseo de que el clásico marplatense se desarrolle en un clima de convivencia y como “una fiesta familiar”.

Ads

En ese sentido, sostuvo que tanto desde Quilmes como desde Peñarol, consideran que se trata del clásico “que no se puede perder ni Mar del Plata ni la Argentina”. Además, subrayó que situaciones aisladas no deben empañar el evento, al afirmar que “dos o tres personas no pueden arruinar una fiesta”.

Puede interesarte

Jiménez también manifestó la satisfacción por un nuevo cruce entre ambos equipos en el plano deportivo y expresó su expectativa de que la jornada se desarrolle con normalidad y convocatoria, al indicar que esperan “que sea una fiesta para todos” y que el público pueda “disfrutar de este hermoso clásico”.

Las entradas para el partido, que ya están a la venta, parten desde los $25.000 y se dispuso un amplio operativo de seguridad, con accesos diferenciados para cada parcialidad y recomendaciones de concurrir con anticipación, DNI y ticket físico.

Ads