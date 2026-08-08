Javier Bianchelli: “El desafío es convertir estos buenos jugadores en el mejor equipo posible”

El entrenador de Quilmes en la Liga Argentina habló sobre el armado del plantel para la próxima temporada, analizó el mercado de pases, destacó la identidad que busca para su equipo y remarcó la importancia de la entrega y el carácter en sus jugadores.