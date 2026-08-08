Quilmes sumó a Santiago Aman para la próxima Liga Argentina
El alero de 1,93 metros llega procedente de Atenas de La Plata, donde disputó 16 partidos, y se convirtió en la última ficha mayor confirmada por el equipo marplatense.
El alero de 1,93 metros llega procedente de Atenas de La Plata, donde disputó 16 partidos, y se convirtió en la última ficha mayor confirmada por el equipo marplatense.
Sin Lobelos, Monzón, Enzo Martínez el entrenador del "Torito", Alexis Matteo dio a conocer la lista de citados para recibir al "cervecero".
El “cervecero” sigue avanzando en la conformación de su equipo para la próxima temporada y sumó a Matias Eidintas proveniente de Comunicaciones.
Dirigido por Javier Bianchelli, el Cervecero pone en marcha su temporada recibiendo desde las 21 a Gimnasia de La Plata.
Esta noche, desde las 21, el Tricolor reinicia la temporada regular en la Liga Argentina.
El plantel "cervecero" que compite en la Liga Federal cerró la fase regular esta noche con una derrota 86-81 ante Independiente de Tandil como visitante. Su récord es de 3-9 y tendrá que jugar Play-In.
El "Cervecero" superó a Pico FC por 82-68 en el "José Martínez" con Tomás Verbauwede como figura.
El nuevo fichaje de Quilmes para la Liga Argentina habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este nuevo paso para su carrera profesional.
El entrenador de Quilmes en la Liga Argentina habló sobre el armado del plantel para la próxima temporada, analizó el mercado de pases, destacó la identidad que busca para su equipo y remarcó la importancia de la entrega y el carácter en sus jugadores.
El Tricolor venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 83 a 71 en su debut por la Liga Argentina de Básquet.
La actividad, con entrada libre, abordará el impacto cultural de la Liga Nacional en la ciudad y el rol de ambas instituciones a lo largo de más de cuatro décadas de competencia.
El ala-pivot surgido del club era el primer jugador a renovar y se sumó Julián Ruiz como segunda ficha confirmada.