Quilmes impuso condiciones de entrada
El Tricolor venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 83 a 71 en su debut por la Liga Argentina de Básquet.
Toda la ilusión cervecera se manifestó en un José Martínez colmado de gente. Con la sede de Luro y Guido a más no poder, la presentación del equipo estuvo a la altura y superó al Lobo, que venía de triunfar en Mar del Plata contra Unión.
El 26-19 del primer parcial explicó mucho de lo que sucedió en la noche quilmeña. Una ofensiva veloz, efectiva en buena parte del juego pero también con bajones: en el segundo cuarto, el local anotó 17 puntos y complementó el dominio con defensa.
La merma basquetbolística, entendiendo que el primer partido empieza a aceitar los engranajes del juego colectivo, se sintió en momentos donde la solución la encontró Quilmes en manos de Darry Moore. El extranjero, fue el goleador de la noche con 24 puntos.
Quilmes (83): Ludueña 4, De Miguel 6, Ríos 18, Moore 24 y Alderete 14 (FI). De la Fuente 8, Diarra 0, Luna 9, Dominé 0 y Giacone 0. DT: Bianchelli.
GELP (71): Pelorosso 3, Paz 11, Boffelli 6, Vergara 8 y Sinconi 11 (FI). Conde 18, Barroso 6, Di Salvo 3, Amendolara 5 E Ibarra 0. DT: Renda.
Parciales: 26-19, 43-30 y 66-52.
Árbitros: Reyes Borras-Benzer.
Cancha: José Martínez (Quilmes).
