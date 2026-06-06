liga basquet

Quilmes confirmó a Sebastián Saborido como nuevo entrenador para la Liga Argentina
El técnico de 56 años llega tras su último paso por Rivadavia de Mendoza y una trayectoria en ascensos, Liga Nacional y campañas recientes con Lanús.
El técnico de 56 años llega tras su último paso por Rivadavia de Mendoza y una trayectoria en ascensos, Liga Nacional y campañas recientes con Lanús.
El equipo de Javier Aquino cayó en el Polideportivo, 85-96 ante Gimnasia de La Plata, en su estreno por la Liga Argentina.
El equipo marplatense sumó su cuarta derrota en la Liga Argentina y no conoce la victoria en el comienzo de la temporada.
Dirigido por Javier Bianchelli, el Cervecero pone en marcha su temporada recibiendo desde las 21 a Gimnasia de La Plata.
El Milrayitas venció 75-72 a San Martín de Corrientes y viaja lleno de confianza a su segunda gira en la Liga Nacional.
El Tricolor venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 83 a 71 en su debut por la Liga Argentina de Básquet.
Venció 80-70 en el Nuevo José Martínez a Pico Football Club, el rival más exigente que tuvo el equipo de Bianchelli en lo que va de la temporada.
Con la experiencia de Adrián Boccia, Provincial de Rosario le propinó la segunda derrota al Quincho en Mar del Plata.
El equipo marplatense se impuso 67 a 57 ante Deportivo Norte de Armstrong. Fue un partido lucha y sin muchas luces, donde el “cervecero” se impuso por sus individualidades.
El Milrayitas le ganó a Boca por 89 a 78 en Mar del Plata y festejó su aniversario 103.
Racing de Avellaneda venció al Quincho por 88-82, en el regreso de los marplatenses a la Liga Argentina.
Este miércoles desde las 21.15 se disputará en el "Domingo Robles" de Peñarol del Torneo de Primera División de la AMB donde se enfrentarán Kimberley e IAE Club.