Unión comenzó con claridad y se adelantó 15-4 corriendo la cancha y capitalizando buenas defensas, lo que obligó al minuto temprano del local. Tomás de Rocamora ajustó, equilibró el ritmo y terminó el primer cuarto 23-21. En el segundo período, Unión sufrió el juego interno y las penetraciones del rival, que encontró caminos simples al aro y se fue al descanso largo arriba 45-40, pese a los intentos celestes con defensa zonal.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia: Rocamora manejó el ritmo, llegó a sacar una diferencia de diez puntos y sostuvo el control del juego. Unión volvió a meterse en partido, pero un triple de Agustín Cavallín sobre el cierre del período le devolvió aire al local, que entró al último cuarto en ventaja 60-55.

En los minutos finales, Rocamora estiró la ventaja hasta trece puntos, pero Unión mostró reacción, subió la intensidad defensiva y, con varias corridas logró ponerse a solo dos puntos en el cierre. De todos modos, la levantada no alcanzó y el local terminó llevándose el triunfo 85-81, en la cuarta presentación de Unión en la temporada.

