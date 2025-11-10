Tras caer como local en sus primeras dos presentaciones de la temporada, Unión comenzará hoy un periplo de tres partidos en condición de visitante por la Mesopotamia cuando enfrente a Central Entrerriano en el José María Bértora, a partir de las 21.30.

El equipo que dirige Juan Aquino no pudo cantar victoria ante Gimnasia de la Plata y Provincial de Rosario, en dos partidos en los que mostró una misma tónica: Yendo de mayor a menor y quedándose sin energía sobre el final para sostener el buen arranque del juego.

En sendos cotejos, el Celeste estableció un promedio de 82.5 puntos, al tiempo que mostró buenos porcentajes en sus lanzamientos al aro al tirar para un 50.4% de cancha, incluidos un 60,5% en dobles y un 33.3% de larga distancia.

Por su parte Central Entrerriano, que volvió a la categoría luego de 16 años tras adjudicarse la Liga Federal 2025, cosechó un registro de 1-1 en su cancha, producto de un triunfo ante Deportivo Viedma (84-81) y una derrota frente a Racing de Avellaneda (66-76).

Existe una conexión entre el Quincho y el Rojinegro de Gualeguaychú. Mario Ghersetti, el primer reclutado de Unión que logró alcanzar el profesionalismo, vistió ambas camisetas: jugó para Central Entrerriano, entre 1999 y 2001, un total de 49 partidos en los que tuvo una media de 5.2 puntos (57% en dobles) y 2.4 rebotes. Posteriormente, el tandilense emigraría hacia Italia para continuar con una extensa carrera.

Luego de esta presentación, Unión jugará el miércoles contra Rocamora, al tiempo que cerrará esta gira el viernes, cuando visite a La Unión.

