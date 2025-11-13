Para el desenlace del primer cuarto, un cierre favorable al equipo marplatense con un parcial de 10 a 0 lo adelantó 21 a 13. En el segundo período, la paridad se mantuvo, pero Peñarol consiguió irse al descanso con ventaja de 42 a 34.

En el inicio del complemento, San Martín reaccionó con un parcial de 12 a 2 para empatar el marcador en 44, aunque el Milrayitas volvió a tomar el control y cerró el tercer cuarto arriba 60 a 53. El tramo final se jugó con gran intensidad: el local mantuvo la delantera, pero sin lograr despegarse. Un triple de Schattmann a 27 segundos del cierre dejó a la visita a un punto, aunque no pudo concretar en la siguiente posesión. Luego Carreras anotó un libre decisivo y Gastón Córdoba selló el triunfo con un rebote clave.

Tras este encuentro, Peñarol emprenderá una gira que incluirá los partidos ante Platense (lunes) y Unión de Santa Fe (miércoles). Por su parte, San Martín regresará a Corrientes para recibir a Instituto el 18 de noviembre.

Síntesis:

Peñarol (75): Vázquez 9 (X), Perez Tapia 22, Carreras 4, Córdoba 0 y Basualdo 4 (FI). Guerra 10, Acuña 5, Thornton 15, Tolosa 0, Hoover 6 y Chiaraviglio 0. DT: Costa.



San Martín de Corrientes (72): García 4, Schattmann 25, Gargallo 13, Aguerre 0 y Berra 9 (FI). Becton 8 (X), Fernández 11, Méndez 0 y Giletto 2. DT: Revidatti.



Parciales: 21-13, 42-34 y 60-53.

Árbitros: Sampietro-Lorenzo-Domínguez.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.

