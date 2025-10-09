Con 34 equipos divididos en dos conferencias (norte y sur) de 17 cada una, empieza una nueva temporada de la segunda categoría del básquet nacional. En ella, Quilmes y Unión estarán defendiendo la bandera marplatense nuevamente.

Si bien el certamen comienza el 31 de octubre con dos partidos, los enfrentamientos entre Villa San Martín e Independiente y Huracán Las Heras vs Hindú, los equipos marplatenses competirán desde los primeros días de noviembre.

La programación se dio a conocer hasta mediados del undécimo mes del año, período en el cual Unión tendrá mayor rodaje que Quilmes. El Quincho debutará de local el 3 de noviembre recibiendo a Gimnasia de La Plata, mientras que el 5 enfrentará a Provincial de Rosario. Luego, de gira: el 10 de noviembre visitará a Central Entrerriano, el 12 a Rocamora y el 14 a La Unión de Colón.

Por su parte, Quilmes se estrenará el 5 de noviembre recibiendo en el renovado José Martínez a Gimnasia de La Plata. Pero, hasta mediados de noviembre, no tiene otro juego en el calendario. El Cervecero, en el corto plazo, sigue afianzando la idea de Javier Bianchelli en la pretemporada y tendrá un amistoso este domingo 12 de octubre, cuando juegue en Mar del Plata contra Villa Mitre de Bahía Blanca, el equipo dirigido por el Sepo Ginóbili.

