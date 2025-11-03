Unión no pudo festejar en el debut
El equipo de Javier Aquino cayó en el Polideportivo, 85-96 ante Gimnasia de La Plata, en su estreno por la Liga Argentina.
El equipo de Javier Aquino cayó en el Polideportivo, 85-96 ante Gimnasia de La Plata, en su estreno por la Liga Argentina.
Los dos equipos vuelven a la competencia de Liga Argentina esta noche y tendrán bajas y altas en sus planteles.
El "celeste" tendrá plantel completo para recibir desde las 21 en el Polideportivo a Deportivo Viedma en el inicio de la Liga Argentina. Caras nuevas y el primer extranjero de su historia.
Los representantes de Mar del Plata en la Liga Argentina de Básquet conocen su camino en la temporada.