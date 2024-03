La Liga Argentina de Básquet empieza a transitar el tramo final de su fase regular con la disputa de partidos claves para la lucha por la clasificación a playoffs, la posibilidad de jugar play-in y hasta el descenso.

En ese contexto, los marplatenses son protagonistas de distintas luchas. Unión y Quilmes se medirán esta noche en el Polideportivo “Islas Malvinas” desde las 21 horas buscando unidades importantes.

El “celeste” viene en una racha complicada que se vio agravada ayer por el triunfo de Rocamora como local ante Hispano Americano por 80-74 que lo deja en soledad ocupando el último puesto de la Conferencia Sur con un récord 7-18. Con esa presión en la espalda, el equipo de Ezequiel Santiago Medina necesita ganar esta noche para igualar a su rival directo por la permanencia.

La mala noticia para el DT es que no podrá tener plantel completo. Después de haber recuperado a Juan Ignacio Bellozas, pieza clave para el equipo, no estará presente Cristian Cadillac, otro de los jugadores destacados por su experiencia que tiene un pequeño desgarro. El base se perderá algún partido más de este tramo decisivo.

Quilmes llega con más aire y otras aspiraciones. La buena racha de los últimos partidos le dio cierto entusiasmo al equipo para una seguidilla de cuatro juegos consecutivos en Mar del Plata incluido el juego frente a Unión. Actualmente está 10° en la tabla de posiciones con un récord 12-13 y en zona de clasificación directa a Reclasificación.

En lo deportivo, el DT Luis Fernández ha recuperado a Lisandro Fernández y Tomás Verbauwede que entrenaron a la par de sus compañeros durante el fin de semana. Serán dos piezas claves para la profundidad del plantel y la rotación. No todas son buenas para el entrenador, porque está en duda Luis Cequeira. “Junior” venía acumulando una serie de calambres y dolencias que no son lesión en si misma pero le afectan a una de sus rodillas. Esperarán hasta último momento para saber si juega o no.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos de la temporada ya que abrieron el año de competencia con un triunfo del “cervecero” por 75-56 ante Unión el 16 de octubre del 2023.