El prometedor esquema que planteó desde la pretemporada Leo Costa está dando sus primeros resultados que dan que hablar. Equipo joven, intenso y arriesgado, el Milrayitas derrotó al bicampeón vigente, Boca, e hilvanó su cuarta victoria consecutiva. Esta noche irá por una más antes de su primera gira.

Otra vez en el Polideportivo, querrá sumar un triunfo que lo deposite en el quinto puesto de la tabla de posiciones con récord de 5-2. Boca, a quien bajó en la jornada pasada, es uno de los escoltas del líder Ferro y tiene una marca de 7-4. Peñarol puede aspirar a, ganando hoy contra San Martín, pelear por el segundo puesto la semana que viene en la ruta.

Peñarol jugará contra el San Martín de Víctor Fernández, ex base del equipo marplatense. Los correntinos tienen marca de 5-4 y buscan despegar en la Liga Nacional. El Milrayitas, por su parte, pensará luego de este juego en Platense, rival del próximo lunes, y Unión, a quien visitará en Santa Fe el miércoles 17.

