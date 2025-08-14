Durante la tarde del miércoles, se desplomó el techo del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.

Ads

Por fortuna en el lugar no se registraron heridos, debido a que en el momento del colapso no se desarrollaban actividades deportivas ni había personas en la zona afectada.

Todavía se desconocen las causas que ocasionaron el colapso de las instalaciones, por lo que personal de la institución correntina y trabajadores de la obra buscan determinar el origen del hecho.

Ads

Puede interesarte

Tras lo ocurrido, las autoridades del conjunto que participa en la Liga Nacional emitieron un comunicado, en el que aseguraron que “hubo daños materiales” y que se encuentran trabajando junto a los organismos correspondientes “para evaluar los pasos a seguir”.

"El club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha", concluyeron.

Ads