Quilmes se quedó con una victoria trabajada ante Deportivo Norte de Armstrong por 67 a 57 en el estadio Nuevo José Martínez y mantuvo su invicto como local en la Liga Argentina. La nota destacada fue el regreso de Tomás Nally, que mostró algunos de los recursos por los que su vuelta al club fue tan celebrada.

El inicio fue impreciso y de bajo goleo, con un Tricolor errático que permitió a la visita competir de igual a igual durante los primeros minutos (10-15). Con el correr del juego, el conjunto marplatense ajustó su defensa, ganó intensidad y encontró mejores decisiones en ataque.

A partir del segundo cuarto tomó el control del marcador y mostró su mejor versión colectiva, cerrando la primera mitad con ventaja de 35-22. La figura de Juan Esteban De la Fuente, con 16 puntos, y el aporte de Moore (15) fueron claves para construir la diferencia.

En el complemento, aunque bajó el ritmo ofensivo, Quilmes sostuvo la ventaja desde la solidez defensiva y alcanzó una máxima de 21 puntos al cierre del tercer parcial (56-35). En el último cuarto, Deportivo Norte recortó la distancia con el empuje de Juan Cruz Scacchi (14) y Franco Contrera (13), pero no logró quebrar la autoridad del local. El Tricolor cerró el partido con firmeza y sumó un nuevo triunfo en casa que reafirma su fortaleza.

Entre los destacados de Quilmes también se anotaron Ludueña con 11 puntos, Nally con 10 y Luna con 7. En la visita, además de Scacchi y Contrera, se destacaron Alonso con 10 y Menna con 9. El encuentro fue dirigido por Fernando Sampietro y Guillermo Di Lernia.

Fuente: con información de @caquilmes