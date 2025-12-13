Tomás Nally

Con el regreso de Nally, Quilmes mantuvo el invicto de local y la punta
El equipo marplatense se impuso 67 a 57 ante Deportivo Norte de Armstrong. Fue un partido lucha y sin muchas luces, donde el “cervecero” se impuso por sus individualidades.
El equipo marplatense se impuso 67 a 57 ante Deportivo Norte de Armstrong. Fue un partido lucha y sin muchas luces, donde el “cervecero” se impuso por sus individualidades.
El interno es otra de las piezas que ha suma al equipo de Luis Fernández para la próxima temporada de Liga Argentina y es la primera de las renovaciones para el conjunto “cervecero” respecto de la última temporada.