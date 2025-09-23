La temporada 2025-26 de La Liga Nacional de Básquetbol comenzará mañana a las 21:30 con el partido entre el último campeón, Boca Juniors, y el reciente ascendido Racing de Chivilcoy en la Bombonerita. Es el primer duelo de un torneo que promete ser apasionante de principio a fin, con 19 clubes compitiendo a partir del calendario que diagramó el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) en función de las ventanas FIBA y la participación de los equipos en campeonatos internacionales, como la BCLA y la Liga Sudamericana.

Ads

El calendario de la temporada tiene marcado fechas importantes. Además del mencionado salto inicial, el cierre de la fase regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026. También habrá receso por las fiestas de fin de año, que estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción.

También es clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales, ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

Ads

Un evento destacado en el año es la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara al Xeneize (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias. Además, al cierre de la primera fase de la etapa regular se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.

Puede interesarte

La fase regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la reclasificación en mayo. Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de cinco juegos, excepto las finales que se definirán al mejor de siete, hasta conocer al campeón.

Ads

Fixture de la primera semana

Miércoles 24 de septiembre

21.30: Boca Juniors vs. Racing (CH).



Jueves 25 de septiembre

20.30: Platense vs. Ferro.

21: La Unión vs. Regatas Corrientes.

21.30: Quimsa vs. Instituto.



Viernes 26 de septiembre

20.30: San Lorenzo vs. Peñarol.

21: San Martín vs. Atenas.

Ads

Sábado 27 de septiembre

11: Olímpico vs. Instituto.



Domingo 28 de septiembre

20: Ferro vs. Peñarol.

20.30: Regatas Corrientes vs. Atenas.

21: Quimsa vs. Argentino.