Siempre es un candidato el equipo de Mar del Plata. Su gente, siempre, se ilusiona con el ascenso. Y contagia a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Pero en esta temporada que inicia, los argumentos son más sólidos que en la anterior.

Javier Bianchelli es un hombre de la casa, conoce cómo se vive en Quilmes y propone una armonía fuera de la cancha que asegure la concentración dentro de la misma. Luego de que la cohesión del equipo se haya desgastado por los vaivenes de la pasada temporada, el DT junto a los dirigentes armaron un plantel de jerarquía, pero enfocado principalmente en el juego colectivo.

Si de liderazgos hablamos, la suma de Maxi Maciel al staff apuntala la experiencia dentro de la institución y el sentido de pertenencia con la misma. Todo confluye y anima a los hinchas. Sin embargo, nada será fácil en una lucha por el campeonato de la Liga Argentina, donde muchos se preparan para pelear.

Sin ir más lejos, el primer escollo será Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que le mostró sus credenciales a Mar del Plata ganando el domingo en el Polideportivo y anotando 96 puntos en el debut. Quilmes se hace fuerte en el José Martínez, quiere festejar en su sede como lo hizo en los amistosos previos y empezar la temporada de la ilusión con una sonrisa ante su gente.

