Quilmes consiguió un triunfo de enorme valor al imponerse por 80-70 frente a un exigente Pico Football Club, en el estadio Nuevo “José Martínez”. Con esta victoria, el equipo marplatense mantiene su invicto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet, con seis triunfos, consolidando su liderazgo en la competencia.

El conjunto dirigido por Javier Bianchelli enfrentó a la oposición más dura de la temporada. Pico FC comenzó la noche con gran efectividad desde el perímetro y obligó a Quilmes a correr de atrás durante casi todo el primer cuarto, que cerró 17-22 en favor de la visita. Sin embargo, el “tricolor” corrigió rápidamente el rumbo con un buen arranque en el segundo parcial, donde se adueñó de las riendas del partido y se fue al descanso arriba 39-32.

En el tercer cuarto, Quilmes sostuvo el control del juego, aunque en un contexto más ofensivo y de ritmo alto. Pico FC, con la conducción de Rodrigo Sánchez (19 puntos) y el aporte de Mosley (13), logró mantenerse en partido y llegó al último cuarto con desventaja de 54-63, todavía con chances de dar pelea.

El cierre fue intenso, pero Quilmes supo aguantar el embate visitante con su habitual confiabilidad defensiva. La figura de Moore, con 25 puntos, fue determinante, acompañado por Pablo Alderete (15) y el regreso vital de Juan Esteban “Juane” De la Fuente, que aportó 10 unidades y energía en momentos clave. La solidez colectiva permitió que el equipo marplatense se quedara con una victoria que refuerza su protagonismo en la Conferencia Sur.

