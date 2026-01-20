Racing de Avellaneda venció al Quincho por 88-82, en el regreso de los marplatenses a la Liga Argentina.

Ads

Con buenos pasajes defensivos en ambos lados de la cancha, el elenco visitante fue más efectivo con Álvaro Yarza en el ataque para poner la primera diferencia a su favor (2-8). Luego del minuto pedido por Juan Pablo Boadaz y con los cambios en el quinteto, "la Acadé" tomó un buen pasaje de 14-2 (16-10) con Rafael Rosende y Tiago Lopez Estela a la cabeza para entrar a último minuto del cuarto en ventaja arriba 16-11.



En la vuelta al ruedo, el conjunto local supo sacar una ventaja de 9 (22-13) pero rápidamente el conjunto marplatense con Yarza en ataque rápido más los aportes de Bautista Macrini logró ponerse a un simple (22-21). Con Rosende en la línea de libres y las apariciones de Fernando Fuenmayor, el conjunto Académico logró estirar la máxima a 10 (35-25). A pesar de tener a los internos comprometidos con las faltas, Matías Carneglia con 4 en la primera parte, el conjunto dirigido por Juan Aquino acortó la diferencia y se fue al descanso abajo por 38-32.



El comienzo de la segunda parte lo tuvo a Guillermo Navarro encendido en Unión para bajar la diferencia y pasar al frente (46-47) en el meridiano del tercer período. Sin embargo, el dueño de casa encontró en su capitán Matías Núñez los puntos claves para volver a tener la diferencia, que supo ser de 10 (60-50) a falta de un minuto. Nuevamente, un triple de Macrini y un doble y falta de Yarza, dejó la diferencia a favor del local por 62-56.



Otro buen inicio de Yarza junto a Macrini lograron reducir la diferencia a uno (64-63). Con Fernando Fuenmayor y Néstor López Allebrandt en el ataque, la Acadé logró mantenerse firme en el goleo y sacar por 5 foules a Matías Carneglia y Juan Bellozas al ingreso de la chiquita. A pesar de las bajas en el visitante, el tandilense Yarza fue el bastión de la ofensiva para igualar en 77. Sin embargo, sobre el cierre apareció la figura de Galo Terrera tanto a media o larga distancia para que Racing vuelva a sonreír ante su gente.

Puede interesarte

Ads