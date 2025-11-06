Unión llegó a estar arriba por 12 puntos en la noche del Polideportivo, pero el equipo de Juan Aquino desperdició la ventaja conseguida y fue cediendo ante la decisiva participación del alero con pasado Milrayitas, hasta caer con un definitivo 84 a 80.

El inicio parecía un duelo de bases. En Unión, Navarro tomó las riendas con 7 puntos, mientras que en la visita Gerbaudo anotaba (5) y articulaba todas las ofensivas (2 asistencias). Los rosarinos aprovecharon dudas del Celeste y tomaron una incipiente ventaja de 12-7. No obstante, los de Aquino contrarrestaron con un parcial demoledor de 12-0 pasaron al frente 19-12.

Un triple de Matías Acosta logró ponerle fin a la sequía visitante (15-19). A pura concentración Unión estableció una máxima de 33-22 sobre el final del cuarto, que se terminó llevando 36-27.

El segundo segmento empezó con una merma en el juego. En ese contexto Unión aprovechó la falta de eficacia de Provincial (2/9) para escaparse 47-33 (5:36). Con Navarro de escolta (2), y el aporte de Bellozas (5) el Quincho se sostenía y maquillaba las 5 pérdidas en el cuarto.

El Rojo tenía variantes en defensa pero tiraba para un 25% (5/20), y no podía achicar la brecha a menos de dos dígitos. Así fue que el local se fue al descanso largo arriba 52-41.

Con una arremetida de Acosta, un triple de Gerbaudo y una doble y falta de Barahona, los de Gatti lograron bajar la diferencia 57-51. El ecuatoriano (8) encabezó un parcial de 13-0 Sobre el final del tercer chico (70-64).

Durante el último cuarto el dominio visitante fue total. Le permitió solo 10 puntos a Unión, y con unos inspiradísimos Boccia y Barahona logró llevarse su primer triunfo de la temporada.

Ahora, Unión emprende una gira de tres compromisos como visitante. El lunes ante Central Entrerriano, el miércoles frente a Rocamora y el viernes cerrará contra La Unión de Colón. Por su parte, Provincial de Rosario tendrá su segunda presentación el viernes, cuando desembarque en La Plata para enfrentar a Gimnasia.

