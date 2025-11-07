El Club fundado el 7 de noviembre del 1922, ingresó al mismo día pero de 2025 con una sonrisa. Porque una falla en el reloj de 24 segundos demoró el comienzo del juego que terminó de madrugada, ya con la gente desbordada de alegría en el Polideportivo.

Peñarol celebró junto a su público la victoria y el inicio de los festejos por el 103° aniversario de la institución. El local logró una leve ventaja de cinco puntos, pero el primer cuarto se cerró ajustado, 19 a 17. En el segundo parcial se mantuvo la intensidad: Peñarol se fue al descanso arriba 41 a 37, con Gastón Córdoba como figura (11 puntos), mientras que Agustín Barreiro se destacaba en la visita con 13 tantos.



En el tercer cuarto, Boca encontró su mejor pasaje del juego. Con el empuje de Barreiro (22 puntos) y Francisco Caffaro (12), llegó a tomar una diferencia máxima de siete unidades antes del cierre del período. Sin embargo, el último cuarto fue todo de Peñarol. Con una racha demoledora de 16 a 2, liderada por Facundo Vázquez, el equipo dirigido por Leonardo Costa recuperó el control del juego, defendió con intensidad y selló una victoria sólida ante su gente por 89 a 78.



El próximo compromiso de Peñarol será el miércoles 12 de noviembre ante San Martín de Corrientes, nuevamente en el Polideportivo. Por su parte, Boca Juniors regresará a Buenos Aires para recibir el martes 11 a Regatas Corrientes.

