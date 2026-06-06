El Club Atlético Quilmes confirmó que Sebastián Saborido será el entrenador del primer equipo de básquet que disputará la próxima temporada de la Liga Argentina, en una decisión que apuesta a la experiencia y recorrido del técnico de 56 años.

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Tras la salida de Javier Bianchelli, Quilmes vuelve a apostar por un entrenador que no reside en Mar del Plata para iniciar una temporada, algo que no ocurría desde 2011, cuando el equipo era conducido por Daniel Maffei.

Oriundo de 25 de Mayo, Saborido cuenta con una extensa trayectoria como entrenador. Dirigió durante cuatro temporadas a Libertad de Sunchales, donde logró el ascenso a la Liga Nacional en la temporada 2017/2018 y se mantuvo en la máxima categoría hasta la 2020/2021. Luego tuvo un paso por Atenas de Córdoba en la temporada 2021/2022.

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En la Liga Argentina, su experiencia más reciente fue al frente de Lanús, donde dirigió durante tres temporadas consecutivas: alcanzó la segunda ronda en la 2022/2023, fue semifinalista de conferencia en la siguiente y finalista en la 2024/2025. En esas dos últimas campañas, el equipo bonaerense fue el encargado de eliminar a Quilmes.

Su último antecedente corresponde a la temporada recientemente finalizada, en la que estuvo al frente de Rivadavia de Mendoza.

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