Central Entrerriano superó a Unión de Mar del Plata por 104 a 84 en el estadio “José María Bértora”, en el primer juego de la gira entrerriana para el equipo marplatense.

El local comenzó con un parcial 10-2 que obligó al minuto rápido de Aquino. Pese a la reacción celeste, dos triples consecutivos de Mario Ghersetti y una defensa presionante le dieron al “Rojinegro” una ventaja de 34-20 al cierre del primer cuarto.



En el segundo segmento, Central mantuvo su intensidad, siguió forzando pérdidas y dominó el ritmo del juego. Unión no encontró fluidez ofensiva y padeció en defensa ante un rival efectivo: Ghersetti sumó 17 puntos en la primera mitad, que cerró 58-41 a favor del local.



La historia se mantuvo en el tercer cuarto, con un Central que continuó presionando y aprovechando los errores celestes para estirar la diferencia, incluso tras la salida de Ghersetti por una molestia. El parcial finalizó 81-59.



En el último tramo, el conjunto de Gualeguaychú controló el marcador, rotó el plantel y terminó sellando el triunfo 104-84. Unión buscará recuperarse el próximo miércoles ante Tomás de Rocamora en Concepción del Uruguay.

