Luego de un año partido en dos, en el cual el segundo semestre lo colocó en la segunda posición de la tabla de posiciones al finalizar el 2025, el Cervecero se estrena en un enero intenso por calor, viajes y visitas de riesgo.

Ciclista en Junín lo espera como primer obstáculo de su camino. Los dueños de casa necesitan escaparle al fondo en la Conferencia Sur, mientras que Quilmes buscará acercarse al puntero Provincial de Rosario. Los santafesinos lideran el campeonato.

Para el cuadro de Javier Bianchelli, introducir en la dinámica del juego a Tomás Nally, el último refuerzo del plantel, es una tarea que tendrá vital importancia particularmente en el cotejo de esta noche. Enfrente tendrá al experimentado pivote Damián Tintorelli y a Juani Larraza, la flamante incorporación de los juninenses dirigidos por Julián Pagura.

