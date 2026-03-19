Una charla sobre el básquet profesional en la identidad marplatense se realizará hoy a las 19:00 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), con la participación de los periodistas Sebastián Arana y Martín Pellegrinet.

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El encuentro, abierto al público y con entrada libre y gratuita, tendrá como eje la influencia de los equipos Peñarol y Quilmes en la historia deportiva local, así como el impacto de la Liga Nacional de Básquetbol en la ciudad.

Durante la charla, Arana y Pellegrinet propondrán un recorrido por el patrimonio deportivo marplatense, analizando el legado que dejaron las competencias de ambos clubes en el ámbito profesional. A partir de su experiencia como cronistas, abordarán distintos aspectos de una historia que ya supera los cuarenta años.

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En ese sentido, los especialistas -con amplia trayectoria en la cobertura de la Liga-buscarán poner en valor el desarrollo del básquet en Mar del Plata y su incidencia en la construcción de una identidad deportiva local.

Ambos periodistas se desempeñaron, y continúan haciéndolo, en diversos medios de comunicación, cubriendo partidos y torneos de la Liga Nacional. Además, son autores de los libros Una historia de locos (Peñarol en la Liga Nacional), publicado en 2016, y El que nunca se rindió (Quilmes en la Liga Nacional), presentado en 2023.

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