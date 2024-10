Quilmes está por comenzar una fase más de la pre-temporada que es la disputa de partidos amistosos. El martes 1° de octubre recibirán en el “José Martínez” a Gimnasia de La Plata y luego, el viernes 4, se viene una nueva edición del clásico ante Peñarol en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

Antes de estos duelos, el interno Tomás Verbauwede habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la realidad del equipo “cervecero” luego de su paso por la Uruguay durante el receso: "Cuando llegué me encontré un muy lindo grupo de trabajo, muy buena gente, desde el cuerpo técnico a los jugadores. Al DT no lo conocía, me encontré con una persona muy buena, muy humilde, muy carismática, que le mete mucha intensidad. En cuanto a los chicos, la verdad que todos tremendas personas. No había tenido el gusto de compartir equipo con ninguno, salvo los que el año pasado. Me llevé muy buenas sensaciones".

Ya pensando en pulir los últimos detalles de lo que pretenderán como equipo, adelantó que “vamos a hacer un equipo muy, muy intenso, sobre todo eso, que defienda y corra. Hay muchos chicos, muy talentosos todos, o sea que va a haber mucho gol en manos diferentes. Después Ezequiel tiene una idea de juego donde lo primordial es el equipo y la pelota pasa por todos. Va a ser un equipo intenso en defensa que sea vertical, que sea versátil, que corra la cancha y que se pase la pelota”. Para llevar adelante esa idea, el plantel es clave y al respecto, “Toto” agregó que “en todas las posiciones estamos cubiertos en ese aspecto, son todos jugadores versátiles, ágiles, estén dispuestos a defender, bajar el culo y salir corriendo”.

Jugar los primeros amistosos siempre es un momento importante para los jugadores porque permite demostrar todo lo que se ha trabajado: "venimos entrenando un montón, duro y todos los días. Estamos concentrados y ya estamos con ganas de jugar. A todos los jugadores las pretemporadas por ahí se les hacen un poco largas porque es mucho físico y poco básquet, pero nosotros estamos bien, está el grupo unido, con ganas y jugar el clásico creo que es una motivación extra", anticipó sobre el partido del viernes.

SU PASO POR URUGUAY

Por primera vez, Verbauwede pudo jugar en una liga del extranjero y fue para Bohemios de Uruguay. Respecto de este paso, comentó que “la pasé muy bien, fue una experiencia muy linda que me llenó de muchos conocimientos, de experiencias nuevas, de un torneo totalmente distinto. Era la primera vez que salía al exterior y fue muy satisfactorio. Siento que me sumo un plus no haber frenado. Dentro de todo me mantuve siempre en ritmo”.

Se siente más completo por este paso para su carrera y eso podría tener incidencia en su juego esta temporada en Mar del Plata a pesar de que todavía no sabe si será pieza titular en el equipo: “Aprendí otras cosas y maduré en algunos sentidos. Creo que eso va a depender de lo que pase en el día a día. Yo no pienso en si me van a dar la titularidad o no antes de llegar. Eso se gana día a día en las prácticas, metiéndole, no dejando nada al azar, esforzándome, dándole los motivos para que el técnico se le complique la decisión de ponerme o no”.

La madurez es algo importante como así también la comprensión del juego, algo en lo que cree que el paso en tierras “charrúas” le servirá mucho: “esa vida exterior a uno lo hace madurar en cuanto a la forma en que ve el básquet, en que ve las relaciones. Uno está en otro país, lejos de la familia, no para prácticamente, estuve tres días en mi casa y ya estaba en Uruguay, entonces mentalmente uno tiene que estar al límite todo el tiempo. Ahí es donde se hace el click. Uno madura en la lectura de juego, en cómo expresarse en la cancha, porque cuando uno sale y es su primera vez, no lo conoce nadie. Tenes que presentarte y decir este soy yo”.