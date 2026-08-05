El Club Atlético Quilmes concretó la incorporación del pivote brasileño Rafael Alberton Rodrigues, de 2,14 metros y 25 años, quien se sumará al plantel para disputar la próxima edición de la Liga Argentina de Básquetbol bajo la conducción técnica de Sebastián Saborido.

Ads

El interno llega tras su paso por el torneo de ascenso de Uruguay, donde defendió la camiseta de Stockolmo y disputó 14 encuentros con una media de 34 minutos por partido, registrando promedios de 14,3 puntos y 13 rebotes por juego, números que lo posicionaron como una de las principales referencias en la pintura.

En su trayectoria profesional, Rodrigues también cuenta con experiencia en la NBB, la máxima categoría del básquet de Brasil, donde integró el plantel de Fortaleza, sumando rodaje en el ámbito competitivo sudamericano.

Puede interesarte

Con esta incorporación, el “Tricolor” dio por cerrada la estructura de sus fichas mayores, que se completa con Bryce Beamer, Valentín Duvanced, Federico Elías, Manuel Alonso, Augusto Alonso y la renovación de Pablo Alderete. El cuerpo técnico apunta a reforzar el juego interior y consolidar una rotación equilibrada de cara a la competencia.

Ads

Ads