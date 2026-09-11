Alvarado visitará este domingo a las 15.30 a Cipolletti en el estadio La Visera de Cemento por la octava fecha de la Zona B del torneo Federal A. El árbitro será Leandro Sosa Abrile, acompañado por Emanuel Serale y Marcos Guzmán como asistentes, mientras que Enzo Gutiérrez será el cuarto árbitro.

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El equipo marplatense llega como líder de la zona con 14 puntos, mientras que Cipolletti suma 9 unidades y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación. El encuentro será uno de los partidos importantes de una fecha que puede comenzar a definir la pelea por los cuatro lugares que avanzarán a los cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso.

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El conjunto marplatense llega como único líder de la Zona B, con 14 puntos. En su última presentación venció 3-2 a Atenas de Río Cuarto en el estadio José María Minella. El equipo dirigido por Pablo Martel suma cuatro triunfos y dos empates en seis partidos de esta segunda fase y todavía no perdió. La victoria ante Atenas fue agónica, ya que el “torito” comenzó perdiendo, logró dar vuelta el partido y, después del empate de la visita a los 88 minutos, Matías Pérez marcó el 3-2 definitivo en el tiempo agregado.

El equipo rionegrino ocupa el sexto lugar con 9 puntos, aunque está a cinco unidades de Alvarado y a tres del cuarto puesto, por lo que un triunfo podría meterlo nuevamente en la pelea por la clasificación. En su último partido, Cipolletti empató 1-1 como visitante ante Olimpo y con ese resultado llegó a 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota en los seis partidos que disputó en esta fase.

La tabla antes de la octava fecha, tiene a Alvarado con 14 puntos, Olimpo con 12, Atenas con 10, Kimberley con 9, Villa Mitre con 9 y Cipolletti con 9. Los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final por el primer ascenso.

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