Kimberley empató 0 a 0 frente a Huracán Las Heras este domingo en el estadio José Alberto Valle, por la octava fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A. El conjunto marplatense buscó quedarse con los tres puntos ante su gente, pero no logró encontrar el gol y debió conformarse con una igualdad.

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El “Dragón” llegaba al partido con confianza después de conseguir una importante victoria como visitante ante Juventud Antoniana, a quien había derrotado 3-0 en Salta por la séptima fecha. Ese resultado le había permitido volver a ubicarse entre los cuatro primeros de la zona y mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs por el primer ascenso.

En esta oportunidad, Kimberley no pudo repetir la contundencia mostrada en Salta y se encontró con un Huracán Las Heras que planteó un partido cerrado. El conjunto mendocino llegó a Mar del Plata con pocas posibilidades de meterse en la pelea por la clasificación y buscó sumar para cerrar de la mejor manera su participación en la fase.

El empate representa un punto para Kimberley en una instancia decisiva del campeonato, cuando restan dos fechas para el cierre de la Zona Campeonato. El conjunto marplatense deberá afrontar ahora la última jornada como visitante, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Con este resultado, Kimberley continúa enfocado en el objetivo de terminar entre los cuatro primeros de su grupo y conseguir la clasificación a los playoffs que definirán el camino hacia el primer ascenso a la Primera Nacional. Los primeros cuatro equipos de cada zona avanzan a los cuartos de final, mientras que los cinco mejores de cada grupo obtienen además una plaza para la Copa Argentina 2027.

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