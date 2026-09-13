Argentina sumó este domingo su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Romina Imwinkelried finalizó tercera en la competencia femenina de 10 kilómetros de aguas abiertas y consiguió el primer podio para la delegación nacional en esta edición.

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La prueba se desarrolló en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde la nadadora argentina completó el recorrido en 1 hora, 57 minutos, 4 segundos y 5 décimas.

Las dos primeras posiciones quedaron en manos de Brasil. Ana Marcela Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020 y una de las principales referentes internacionales de la disciplina, obtuvo la medalla dorada, mientras que su compatriota Viviane Eichelberger se quedó con la plata.

La definición por el tercer puesto fue especialmente ajustada y tuvo como protagonistas a dos argentinas. Imwinkelried y Candela Giordanino llegaron prácticamente juntas al final de la competencia y apenas una décima de segundo terminó separándolas en la clasificación.

Finalmente, Imwinkelried consiguió el bronce y Giordanino terminó en la cuarta posición, muy cerca de permitir que Argentina sumara dos representantes en el podio de la misma prueba.

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El resultado tuvo un significado particular para Imwinkelried, de 32 años y oriunda de San Jerónimo Norte, ya que logró una medalla internacional compitiendo en su provincia. La nadadora había atravesado un proceso de preparación que incluyó cambios en su carrera para regresar a la Selección argentina.

Con este tercer puesto, Argentina estrenó su medallero en el comienzo de los Juegos Suramericanos. La delegación nacional está integrada por 658 atletas, la representación más numerosa presentada por el país en la historia de la competencia.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a más de 4.000 deportistas de 15 países y se extenderán hasta el 26 de septiembre. Las principales sedes son Santa Fe, Rosario y Rafaela, mientras que Mar del Plata participa como subsede de las competencias de surf y stand up paddle (SUP).

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El bronce conseguido en aguas abiertas marcó así el primer resultado con medalla para Argentina, que continuará durante las próximas jornadas su participación en las distintas disciplinas del certamen.

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