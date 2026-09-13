Kimberley se enfrentará a Huracán de Las Heras este domingo a las 15 en condición de local. Por la fecha 7 de la segunda fase del torneo federal A, el “verde” buscará sumar 3 puntos para mantenerse entre los 4 mejores del grupo F e intentar clasificarse a los playoffs.

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El conjunto comandado por Mariano Mignini consiguió una buena victoria por 3 a 0 frente a Juventud Antoniana. Encuentro que se disputó en la provincia de Salta.

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El conjunto marplatense se mantuvo regular durante todo el año y es por eso que evitó disputar la zona reválida del torneo y está muy cerca de conseguir el gran objetivo, meterse entre los mejores 8 del campeonato.

En estas 6 fechas disputadas de la segunda fase, el equipo acumula un total de 9 unidades, con 3 victorias y 3 derrotas.

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