San Lorenzo consiguió su primera victoria en el Torneo Coronación y lo hizo de manera contundente: goleó 8 a 1 a Urquiza y logró recuperarse rápidamente de la caída sufrida ante Kimberley en la fecha inicial.

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El conjunto dirigido por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez afrontó el encuentro sin ninguna de sus arqueras habituales, por lo que Yasmila Costoya fue la encargada de ocupar el arco.

Urquiza abrió el marcador a los 9 minutos, aunque la ventaja duró poco. Apenas dos minutos después, Priscila Medina convirtió el empate y dio inicio a una amplia reacción de San Lorenzo.

A partir de allí, las “Pata Negra” dominaron el encuentro y lograron establecer una clara diferencia. Antes del descanso, Mayra Acosta marcó por duplicado y Medina sumó otros dos tantos para establecer el 5 a 1 parcial.

En el complemento, Medina volvió a ser protagonista y convirtió dos goles más para completar una actuación sobresaliente con cinco tantos en su cuenta personal. Karen Ferreyra también se hizo presente en el marcador y selló el 8 a 1 definitivo.

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San Lorenzo formó con Yasmila Costoya; Eugenia Medina, Nicole Villa y Geraldine Arbelo; Nerea López, Rocío Varela, Aimara Mozzi y Priscila Medina; Milagros Maraz, Mayra Acosta y Karen Ferreyra. Luego ingresaron Sofía Crisponi, Aldana Vázquez y Micaela Rivadeneira.

En la antesala del encuentro de Primera, la Quinta División también tuvo una jornada perfecta. Las campeonas del Torneo Inicio vencieron 6 a 0 a Estudiantes y mantienen puntaje ideal en la defensa del título.

Eliana Ferreyro y Milagros Maraz anotaron dos goles cada una, mientras que Geraldine Arbelo y Zoe Cebeira completaron la goleada.

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