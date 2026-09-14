Racing volvió a sufrir una derrota y profundizó su crisis en el Torneo Clausura. La Academia cayó 2-1 ante Huracán y continúa en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona B, con apenas cinco puntos en nueve partidos.

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El conjunto de Avellaneda es, además, el equipo que menos puntos sumó entre los 30 participantes del campeonato. A falta de siete fechas para el cierre de la fase regular, su situación es cada vez más compleja:

Con apenas 5 puntos en 9 partidos, es el último de la competencia y se encuentra a 8 unidades de los puestos de playoffs en su zona. Además, en la tabla anual quedó a 12 puntos de las posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana. Por el torneo local, la Academia acumula ocho partidos sin conocer la victoria.

La derrota ante Huracán

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán se impuso 2-1 con goles de Facundo Waller y Jordy Caicedo, mientras que Ulises Ortegoza marcó para Racing.

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El resultado dejó a la Academia nuevamente en el último lugar de su zona y aumentó la preocupación por el presente futbolístico del equipo.

Vojvoda confirmó que sigue:

Pese a la mala campaña, Juan Pablo Vojvoda confirmó en conferencia de prensa que continuará al frente del primer equipo y respaldó el compromiso de sus dirigidos.

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“No veo un equipo entregado. No veo un equipo sin ideas. El plantel está comprometido con el entrenador”, expresó el técnico.

Desde su llegada, Vojvoda consiguió solamente tres victorias con Racing: dos por Copa Argentina y una por el torneo local.