El triunfo del Manchester City ante Manchester United quedó envuelto en una fuerte polémica arbitral. El organismo inglés Pro Referees reconoció que el VAR cometió un “error de juicio” al validar el gol de Erling Haaland, que significó el 1-0 definitivo en Old Trafford.

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La acción ocurrió a los 60 minutos, cuando el City jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Phil Foden. Josko Gvardiol avanzó por la izquierda y envió un centro al área que Haaland convirtió en gol.

En primera instancia, el asistente había sancionado fuera de juego del delantero noruego. Sin embargo, la revisión del VAR determinó que Haaland estaba habilitado al comienzo de la jugada y el árbitro Michael Oliver recibió la indicación de conceder el tanto.

La polémica apareció por la posición de Enzo Fernández, quien estaba adelantado y fue a disputar la acción, aunque finalmente no llegó a tocar la pelota.

Según explicó el organismo arbitral, el hecho de que el argentino no haya intervenido directamente hacía que la infracción fuera una cuestión subjetiva. Sin embargo, el VAR “no reconoció el impacto probable de su posición” y debería haber recomendado al árbitro una revisión en el campo.

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“Fue un error de juicio”, reconoció Pro Referees, que además informó que se comunicó con Manchester United para lamentar lo ocurrido y que realizará una revisión del incidente.

De esta manera, quedó confirmado que el VAR debió intervenir nuevamente en la jugada que terminó dándole al Manchester City un triunfo que ahora quedó bajo una enorme controversia.

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