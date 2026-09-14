Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España con un destacado séptimo puesto, sumó seis puntos para Alpine y, tras cruzar la bandera a cuadros, recorrió los últimos metros con una bandera argentina.

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La imagen tuvo un significado especial: quien se la entregó fue Gabriel Andrijciw, un comisario de pista nacido en Mendoza, que esperaba el paso del piloto argentino para hacerle llegar el símbolo nacional.

“Yo solo quería darle una muestra de cariño, para que vea que aunque estamos lejos siempre va a haber alguien que le dé un pequeño saludo”, contó Andrijciw en diálogo con Todo Noticias.

Colapinto vía redes sociales

Colapinto, por su parte, reveló que la bandera se la había entregado un comisario y destacó el momento: “Contento de poder llevar una bandera argentina en un Fórmula 1. Es muy especial”.

Así, el séptimo puesto de Colapinto no solo dejó seis puntos importantes para Alpine, sino también una de esas imágenes que reflejan el orgullo argentino dentro de la Fórmula 1.

¿EL MOMENTO CON MÁS AURA DE LA CARRERA? Franco Colapinto cruzó la meta para quedar 7° en Madring y recorrió los últimos metros del circuito con la bandera de Argentina.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D63utH4aOH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

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