Marcelo Gallardo fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al argentino a través de un video con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas argentinos.

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“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, fueron las palabras elegidas para darle la bienvenida al Muñeco.

La frase “Que la gente crea, porque tiene con qué creer” no es casual. Gallardo la utilizó en la previa de la final de la Copa Libertadores 2018, cuando River enfrentó a Boca en una definición histórica. El equipo del Muñeco terminó consagrándose campeón ante su máximo rival en Madrid.

Ahora, ocho años después, esas mismas palabras aparecen como parte del inicio de una nueva etapa para Gallardo, esta vez al frente de una selección.

El argentino tendrá su primera experiencia como entrenador de un seleccionado nacional y reemplazará a Sebastián Beccacece. El proyecto ecuatoriano apunta principalmente a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

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Según la información difundida, Gallardo percibiría alrededor de 3,5 millones de dólares por año, lo que podría representar unos 14 millones de dólares por cuatro años. Además, contará con un cuerpo técnico de aproximadamente diez colaboradores.

Entre los integrantes del staff aparecen Matías Biscay y Hernán Buján como ayudantes de campo, Nahuel Hidalgo como videoanalista, Pablo Dolce como preparador físico y Jorge Bombicino como kinesiólogo.

El acuerdo también contempla condiciones de residencia y permanencia entre Argentina y Ecuador.

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Sin embargo, todavía quedan aspectos contractuales por conocerse: no trascendió la cláusula de rescisión, ni las eventuales indemnizaciones por despido o renuncia, ni los premios o bonos establecidos en el vínculo.