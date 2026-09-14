El plantel argentino llegó a Santa Fe con siete campeonas del mundo y bajo la conducción de Fernando “Gato” López, campeón olímpico en Río 2016.

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En el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y ante una multitud, Argentina se impuso con goles de Catalina Andrade (2), Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser (2), Zoe Díaz (2), Lara Casas (3), Pilar Palacio (2) y Milagros Alastra (2).

El seleccionado femenino volverá a jugar este martes 15 de septiembre ante Uruguay, desde las 16, mientras que luego enfrentará a Chile el 18 y a Perú el 20. Por su parte, Los Leones debutarán este lunes desde las 15 ante Perú.

Formación Las Leonas:

Mercedes Artola, Sofía Cairó (C), Emma Knobl, Catalina Andrade, Milagros Alastra, Pilar Pisthon, Sol Pagella, Victoria Falasco, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

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Suplentes: Diana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.

DT:Juan Martín López.

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