Debut con goleada para Las Leonas en los Juegos Suramericanos
Luego de consagrarse campeonas del mundo, Las Leonas comenzaron su camino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una contundente goleada 14-0 ante Paraguay.
El plantel argentino llegó a Santa Fe con siete campeonas del mundo y bajo la conducción de Fernando “Gato” López, campeón olímpico en Río 2016.
En el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y ante una multitud, Argentina se impuso con goles de Catalina Andrade (2), Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser (2), Zoe Díaz (2), Lara Casas (3), Pilar Palacio (2) y Milagros Alastra (2).
El seleccionado femenino volverá a jugar este martes 15 de septiembre ante Uruguay, desde las 16, mientras que luego enfrentará a Chile el 18 y a Perú el 20. Por su parte, Los Leones debutarán este lunes desde las 15 ante Perú.
Formación Las Leonas:
Mercedes Artola, Sofía Cairó (C), Emma Knobl, Catalina Andrade, Milagros Alastra, Pilar Pisthon, Sol Pagella, Victoria Falasco, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.
Suplentes: Diana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.
DT:Juan Martín López.