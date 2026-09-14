En Patín Carrera, Micaela Siri competirá desde las 9.30 en los 200 metros meta contra meta, mientras que por la tarde, desde las 16, volverá a presentarse junto a Tobías González y Ken Kuwada en los 1.000 metros sprint.

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En Beach Volley, Belén Enríquez y Brenda Churín buscarán su segunda victoria frente a la dupla colombiana Muñoz-Rodríguez, desde las 15.

Además, en Natación, Catalina Dos Santos y Matías Chaillou disputarán por la mañana las clasificatorias de los 200 metros libres.

El domingo fue una gran jornada para los nadadores marplatenses Guido Buscaglia y Matías Chaillou, quienes subieron al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ambos integraron la posta argentina de 4x200 metros libres, que logró la medalla de bronce y le dio una nueva alegría al deporte de Mar del Plata.

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Este lunes 14 de septiembre habrá una amplia agenda en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con los debuts de Las Leonas ante Paraguay a las 10 y Los Leones frente a Perú a las 15, ambos en Santa Fe. También se disputarán las finales de ciclismo MTB y BMX Freestyle en Rafaela, además de bochas y sóftbol.

En Rosario, habrá actividad destacada en natación, con series de 9 a 11 y finales de 18 a 20, además de ajedrez, esgrima, gimnasia artística, patinaje, golf, vóley de playa, levantamiento de pesas, pentatlón y esport. Rafaela también tendrá boxeo, con 11 combates desde las 15.

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