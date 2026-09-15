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Alvarado convocó a una Asamblea Extraordinaria por su situación económica
La Comisión Directiva citó a los socios para este miércoles 16 de septiembre a las 18.30, donde se informará sobre la crítica situación económica que atraviesa la institución y los pasos a seguir.
El Club Atlético Alvarado convocó a sus socios a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre, desde las 18.30, en la sede de la institución.
Según informó la Comisión Directiva, durante el encuentro se brindará a los presentes información detallada sobre la situación económica crítica que atraviesa el club, además de analizar los pasos a seguir ante el actual escenario.
Desde la institución remarcaron la importancia de la participación de los socios, al considerar que la Asamblea constituye uno de los principales espacios de debate y decisión con los que cuenta la masa societaria.
“Alvarado te necesita, más que nunca”, expresaron desde el club al realizar la convocatoria.