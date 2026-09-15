El Club Atlético Alvarado convocó a sus socios a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre, desde las 18.30, en la sede de la institución.

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Según informó la Comisión Directiva, durante el encuentro se brindará a los presentes información detallada sobre la situación económica crítica que atraviesa el club, además de analizar los pasos a seguir ante el actual escenario.

Desde la institución remarcaron la importancia de la participación de los socios, al considerar que la Asamblea constituye uno de los principales espacios de debate y decisión con los que cuenta la masa societaria.

“Alvarado te necesita, más que nunca”, expresaron desde el club al realizar la convocatoria.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📋



Asamblea Extraordinaria de Socios el día miércoles 16/09 a las 18.30 horas.



𝐴𝑙𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎, 𝑚𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎. #VamosAlva #HaceteSocio pic.twitter.com/1IR7VmsVdB — Club A. Alvarado (@ClubAlvaOficial) September 15, 2026

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