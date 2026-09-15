Marcelo Gallardo comenzará una nueva etapa profesional al frente de la Selección de Ecuador, pero lo hará sin su histórico ayudante de campo, Matías Biscay, quien decidió no acompañarlo en esta experiencia por motivos personales y familiares.

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Según informó TyC Sports, la decisión no responde a un distanciamiento entre ambos. Además, no se descarta que Biscay pueda sumarse más adelante al cuerpo técnico.

Su rol no tendrá un reemplazo formal y será asumido por Hernán Buján, mientras que Alejandro Albornoz continuará como videoanalista.

Gallardo, que reemplazará a Sebastián Beccacece, tendrá su primera experiencia como entrenador de una selección nacional. Sus principales objetivos serán la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El debut de Ecuador está previsto para el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en Suwon. Luego, el equipo viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso: el 1° de octubre enfrentará a Yokohama y el 5 de octubre jugará ante Panamá o Nueva Zelanda, según el resultado del primer encuentro.

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