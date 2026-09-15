El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó en redes sociales un video con los avances de las obras de renovación del Estadio Único Diego Armando Maradona, denominado Tricampeones del Mundo.

Ads

Entre los trabajos que se están realizando se encuentran el cambio de las butacas de las plateas, la renovación integral del campo de juego, la creación de nuevas ubicaciones preferenciales, la puesta en valor de los vestuarios y la renovación de los palcos.

Según anunció Tapia, el estadio será reinaugurado a fines de noviembre con un partido entre la Selección Argentina femenina y Alemania. Además, el escenario será utilizado para disputar la final del torneo de la Liga Profesional.

De esta manera, el estadio platense volverá a recibir grandes eventos deportivos luego de una importante puesta a punto de sus instalaciones.

Ads

Ads