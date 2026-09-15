Hay escenarios que trascienden una competencia. Y para Lucía Lamanda, llegar a ellos representa mucho más que estar presente.

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La entrenadora de gimnasia artística del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina femenina que participa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Y en la segunda jornada de la competencia, fue parte de un logro histórico.

El equipo argentino se quedó con la medalla de oro en la prueba por equipos disputada en el Invencible Arena de Rosario, al sumar 208.706 puntos y superar a Brasil, que terminó segundo con 206.188. Panamá completó el podio con 198.538.

De esta manera, Argentina volvió a consagrarse campeona en esta prueba después de 32 años. La última vez había sido en Valencia 1994, mientras que Brasil había ganado todos los títulos desde Cuenca 1998.

El equipo campeón estuvo integrado por Rocío Saucedo, Julieta Lucas, Emilia Acosta, María Delfina Estoco, Fila Dalinger e Isabella Ajalla.

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Además del oro por equipos, Argentina tuvo otra celebración individual:Julieta Lucas, con apenas 16 años, se quedó con la medalla dorada en el all around, con 52.435 puntos.

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