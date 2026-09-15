Santamarina de Tandil atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. El Aurinegro cayó 3-1 frente a Costa Brava en condición de local y sentenció su descenso del Torneo Federal A, por lo que en 2027 jugará en la cuarta división del fútbol argentino.

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El equipo tandilense necesitaba ganar y que Sol de Mayo no sumara de a tres para llegar a la última fecha con posibilidades de mantener la categoría. Sin embargo, el resultado terminó decretando su descenso, luego de 20 años en el fútbol profesional.

La caída contrasta con algunos de los capítulos más recordados de su historia reciente. En febrero de 2012, Santamarina empató con Boca, con Juan Román Riquelme en cancha, por la Copa Argentina y llevó al Xeneize a los penales, donde estuvo muy cerca de protagonizar una eliminación histórica.

Tres años más tarde, en 2015, el conjunto tandilense disputó la final por el ascenso a Primera División frente a Patronato, aunque terminó perdiendo también en la definición desde los doce pasos.

Ahora, el Gigante de las Sierras deberá afrontar una nueva etapa: jugará el Torneo Argentino del Interior, lejos de aquel equipo que supo codearse con los grandes del fútbol nacional.

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