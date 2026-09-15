La Selección Argentina de vóley tiene todo listo para afrontar el Sudamericano 2026, que se disputará del 15 al 20 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El torneo representa uno de los grandes desafíos del año para el conjunto nacional, ya que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial.

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El equipo dirigido por Horacio Dileo hará su presentación este martes desde las 14, frente a Venezuela. Luego se medirá de manera consecutiva con Colombia, Chile, Bolivia y Brasil, en el cierre del certamen.

Argentina llega a la competencia después de una preparación que incluyó trabajos en el CENARD y Zárate, además de una serie amistosa ante Japón B en San Juan, donde consiguió dos victorias.

El gran objetivo estará puesto en dar un paso importante hacia la clasificación olímpica. Para eso, la Selección deberá afrontar cinco encuentros en un torneo que tendrá como uno de sus partidos más importantes el duelo ante Brasil, programado para el domingo 20.

Todos los partidos de Argentina serán televisados por Fox Sports.

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La lista de Argentina

Luciano De Cecco

Jan Martínez

Martín Ramos

Franco Massimino

Matías Sánchez

Manuel Armoa

Pablo Kukartsev

Fausto Díaz

Germán Gómez

Agustín Loser

Luciano Vicentín

Joaquín Gallego

Luciano Palonsky

Nicolás Zerba

Técnico: Horacio Dileo.

El fixture de Argentina

15/9 – 14:00: Argentina vs. Venezuela

Argentina vs. Venezuela 16/9 – 14:00: Argentina vs. Colombia

Argentina vs. Colombia 17/9 – 14:00: Argentina vs. Chile

Argentina vs. Chile 19/9 – 14:00: Argentina vs. Bolivia

Argentina vs. Bolivia 20/9 – 10:00: Argentina vs. Brasil

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