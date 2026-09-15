La Selección Argentina de vóley va por el sueño olímpico en el Sudamericano
El equipo dirigido por Horacio Dileo debutará este martes ante Venezuela en Río de Janeiro. El certamen se disputará hasta el 20 de septiembre y será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial.
La Selección Argentina de vóley tiene todo listo para afrontar el Sudamericano 2026, que se disputará del 15 al 20 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El torneo representa uno de los grandes desafíos del año para el conjunto nacional, ya que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial.
El equipo dirigido por Horacio Dileo hará su presentación este martes desde las 14, frente a Venezuela. Luego se medirá de manera consecutiva con Colombia, Chile, Bolivia y Brasil, en el cierre del certamen.
Argentina llega a la competencia después de una preparación que incluyó trabajos en el CENARD y Zárate, además de una serie amistosa ante Japón B en San Juan, donde consiguió dos victorias.
El gran objetivo estará puesto en dar un paso importante hacia la clasificación olímpica. Para eso, la Selección deberá afrontar cinco encuentros en un torneo que tendrá como uno de sus partidos más importantes el duelo ante Brasil, programado para el domingo 20.
Todos los partidos de Argentina serán televisados por Fox Sports.
La lista de Argentina
- Luciano De Cecco
- Jan Martínez
- Martín Ramos
- Franco Massimino
- Matías Sánchez
- Manuel Armoa
- Pablo Kukartsev
- Fausto Díaz
- Germán Gómez
- Agustín Loser
- Luciano Vicentín
- Joaquín Gallego
- Luciano Palonsky
- Nicolás Zerba
Técnico: Horacio Dileo.
El fixture de Argentina
- 15/9 – 14:00: Argentina vs. Venezuela
- 16/9 – 14:00: Argentina vs. Colombia
- 17/9 – 14:00: Argentina vs. Chile
- 19/9 – 14:00: Argentina vs. Bolivia
- 20/9 – 10:00: Argentina vs. Brasil