Cristiano Ronaldo, contundente: “Esto ya no es fútbol”
Cristiano Ronaldo pidió sanciones ejemplares luego del episodio ocurrido durante el partido entre Al Taawoun y Al Hilal
Algunos hinchas locales utilizaron de manera despectiva el nombre de Diogo Jota, fallecido recientemente, para provocar a Rúben Neves, uno de sus mejores amigos.
El mediocampista portugués reaccionó con indignación durante el encuentro, que terminó con una contundente goleada 6-0 de Al Hilal. Tras el partido, Cristiano también se pronunció y cuestionó duramente el comportamiento de los aficionados.
“La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol. Tiene que haber límites”.
Además, el delantero fue contundente al reclamar una medida más severa: “Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio”.
Cristiano respaldó así a Neves y reclamó que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse en el fútbol.