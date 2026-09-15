Algunos hinchas locales utilizaron de manera despectiva el nombre de Diogo Jota, fallecido recientemente, para provocar a Rúben Neves, uno de sus mejores amigos.

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El mediocampista portugués reaccionó con indignación durante el encuentro, que terminó con una contundente goleada 6-0 de Al Hilal. Tras el partido, Cristiano también se pronunció y cuestionó duramente el comportamiento de los aficionados.

“La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol. Tiene que haber límites”.

Además, el delantero fue contundente al reclamar una medida más severa: “Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio”.

Cristiano respaldó así a Neves y reclamó que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse en el fútbol.

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