Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en La Bombonera hace una semana, por lo que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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El equipo dirigido por Vasco Arruabarrena contará nuevamente con varios de sus titulares y buscará sellar la clasificación en Brasil.

En cuanto al torneo local, Boca ocupa el cuarto puesto de la tabla anual 2026, a cuatro puntos del líder Independiente Rivadavia y a uno de Vélez, que actualmente estaría clasificando a la Copa Libertadores 2027.

El próximo compromiso por el Torneo Clausura será ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

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