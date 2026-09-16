La Fórmula 1 ya tiene calendario para la temporada 2027. La máxima categoría del automovilismo mundial disputará 24 Grandes Premios, con un récord de 10 carreras sprint, en un campeonato que comenzará el 14 de marzo y finalizará el 12 de diciembre.

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Entre las principales novedades aparece el regreso de Portugal y Turquía. El circuito de Portimão volverá a recibir a la categoría, mientras que Estambul también se reincorporará a la grilla después de varios años de ausencia.

El calendario tendrá además algunas salidas importantes. Barcelona quedará fuera, por lo que el único Gran Premio de España será el de Madrid. También se producirá la despedida de Zandvoort, en Países Bajos, que dejará de formar parte del calendario.

Otra de las modificaciones destacadas será la inclusión de Mónaco entre los fines de semana con carrera sprint, un formato que también tendrá presencia en otras nueve sedes. De esta manera, la temporada 2027 tendrá la mayor cantidad de sprints en la historia de la Fórmula 1.

La actividad previa al campeonato se desarrollará en Baréin, donde se llevará a cabo la pretemporada.

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