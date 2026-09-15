El entrenador Lionel Scaloni citó hoy a Lionel Messi en la nómina de la Selección Argentina de fútbol para disputar una gira de tres partidos amistosos organizada por la AFA en el marco del inicio del proceso rumbo al Mundial 2030, con encuentros en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará su despedida oficial el 6 de octubre en el Estadio Monumental ante Benín.

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La Asociación del Fútbol Argentino dispuso que el seleccionado juegue el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental y el cierre el martes 6 de octubre contra Benín, en el mismo escenario, en lo que será la última presentación internacional del capitán.

Para esta ventana internacional, la AFA también incluyó futbolistas consagrados en el Mundial de Qatar 2022, regresos y nuevas promesas, además de jugadores convocados para acompañar el proceso de renovación del plantel.

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LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

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Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

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Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Delanteros

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Lionel Messi (Inter Miami)